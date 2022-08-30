В Новосибирской области возбудили дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
В Новосибирской области возбудили дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
23 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика из-за того, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавков.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ).
Расследование продолжается.