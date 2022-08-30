В Новомичуринске задержали пьяного водителя на «Киа»
Мужчину задержали на проспекте Энергетиков.
В Новомичуринске задержали пьяного водителя на «Киа». Об этом во вторник, 30 августа,
Нарушителя заметили в понедельник, 29 августа, около 19.00 на проспекте Энергетиков. Сотрудникам Пронского отделения ГИБДД сообщили, что по городу ездит автомобиль Kia Rio, водитель которого может быть пьян. Они тут же выдвинулись на место.
Автомобиль остановили. Алкотестер показал 1,1 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха у водителя.
На нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.