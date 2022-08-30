В Минобороны заявили о провале наступления ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что наступление пытались провести по прямому указанию президента Владимира Зеленского.

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска понесли большие потери при попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Об этом передает РИА Новости .

В ведомстве заявили, что во время боев уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25. В сообщении отметили, что противник потерял более 560 военнослужащих.

В Минобороны подчеркнули, что наступление пытались провести по прямому указанию президента Владимира Зеленского.

Также по данным ведомства, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных, были поражены девять пунктов украинских военных.