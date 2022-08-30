В Клепиковском районе загорелись несколько домов
На место выезжали шесть автомобилей и 29 сотрудников противопожарной службы.
В понедельник, 29 августа, в населенном пункте Ужищево Клепиковского района загорелись жилой дом, три нежилых здания и два садовых дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 16:52. Пожар ликвидировали 30 августа в 00:10. Площадь возгорания составила 162 квадратных метра, огонь повредил жилой дом.
На место выезжали шесть автомобилей и 29 сотрудников противопожарной службы.
Очевидцы опубликовали фото и видео с места произошедшего.
«Со слов местных жителей загорелась сухая трава от искривших проводов при сильном ветре», — рассказал автор одного из роликов.