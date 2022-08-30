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В Госдуме предложили обязать водителей перевозить животных только в переносках
По мнению автора инициативы, депутата Султана Хамзаева, это необходимо как для защиты животного в ДТП, так и поможет избежать аварии, которое может спровоцировать само животное.

В России хотят обязать водителей перевозить животных только в переносках. Соответствующее предложение во вторник, 30 августа, поступило от депутата Госдумы Султана Хамзаева, пишет RT.

По мнению Хамзаева, в российском законодательстве конкретизировать правила дорожного движения и ввести обязательное правило по перевозке домашних животных в специальных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и других. Это необходимо, потому что животное никак не защищено в случае ДТП, при этом само может вызвать аварийную ситуацию.

К тому же, по мнению Хамзаева, инспекторы ГИБДД при остановке автомобиля, в салоне которого находится животное, в этом случае могут ссылаться лишь на ПДД по части перевозки грузов. Однако конкретных требований размещения животного в правилах дорожного движения нет.

Соответствующее письмо Хамзаев отправил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.