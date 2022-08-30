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Трое рязанцев отдали мошенникам около 4,5 миллионов
Злоумышленники звонили жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

В Рязани три человека отдали мошенникам деньги на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, на уловку мошенников попался 28-летний рабочий из областного центра. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, на что тот перевел ему 631 800 рублей.

На подобную схему мошенничества повелись 71-летняя пенсионерка — она отдала злоумышленникам 256 500 рублей, и 36-летний ведущий инженер-программист — он лишился 3 555 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.