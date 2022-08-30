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Сорокина: повесившего в Лесопарке перепутанный триколор наказали
Она также заявила, что «данный вопиющий случай стал предметом» тщательного рассмотрения.

Виновника, который повесил перепутанный триколор в Лесопарке, наказали. Об этом во вторник, 30 августа, заявила мэр Елена Сорокина.

«Здесь оправдания никакие не принимаются. Коллеги, Флаг — это государственный символ также как герб, гимн. Лесопарк — муниципальное предприятие, как же так получилось, Елена Борисовна?» — уточнил Малков у мэра.

Сорокина заявила, что «данный вопиющий случай стал предметом» тщательного рассмотрения.

«Хоть и были принесены извинения, но за всем этим стоит безалаберность и бесконтрольность. Должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за подготовку мероприятия и контроль печатной продукции наказан — объявлен выговор», — отметила глава администрации.

Малков попросил отдельно сити-менеджера доложить, кого именно привлекли к ответственности.

Ранее в Лесопарке заметили баннер, на котором изображены цвета флага России в обратном порядке. Позже руководство Лесопарка принесло извинения.