Рязанские власти сообщили, какие меры предпримут для предотвращения пожаров

Врио губернатора отметил, что после лесных пожаров решения примут в том числе и на федеральном уровне.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что Рязанская область к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

По его словам, по итогам ситуации будут сделаны «очень серьезные выводы».

Малков отметил, что нужно будет провести перестройку или настройку служб, отвечающих за такие ситуации.

«Нужно системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашка населен пунктов, окашивание территорий, особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое», — сказал врио губернатора.

Он отметил, что после лесных пожаров решения примут в том числе и на федеральном уровне.

Малков подчеркнул, что в следующем году к проблеме подойдут с «высокой готовностью».