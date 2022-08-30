Рязанская нефтеперерабатывающая компания увеличила показатели глубины переработки

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») увеличила показатели глубины переработки до 75,2% и выход целевых светлых нефтепродуктов на 3,9% - до 59%. Таким образом, предприятие получило дополнительные возможности по выпуску востребованных маржинальных видов моторного топлива — бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») увеличила показатели глубины переработки до 75,2% и выход целевых светлых нефтепродуктов на 3,9% - до 59%. Таким образом, предприятие получило дополнительные возможности по выпуску востребованных маржинальных видов моторного топлива — бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

«Роснефть» реализует крупнейшую в российской нефтяной отрасли программу модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей, — сказал вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии НК «Роснефть» Александр Романов. — Увеличение показателя выхода светлых нефтепродуктов на Рязанской НПК — показатель результативности этой программы. Это означает, что завод может выпускать для потребителей больше высококачественных моторных видов топлива. В настоящее время компания реализует на своих НПЗ ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволят повысить общую эффективность нефтеперерабатывающего комплекса НК «Роснефть».

Одно из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030» — внедрение передовых технологий и новых решений. Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Рязанская НПК проводит поэтапное техническое перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. В ходе планового весеннего капитального ремонта были модернизированы теплообменное оборудование на четырех установках первичной переработки нефти, а также установка висбрекинга. Эти и другие реализованные мероприятия позволяют заводу наращивать производственные мощности и выпускать моторное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», высокооктановый АИ-100, низкосернистое судовое топливо и другие нефтепродукты.

Кроме того, в ходе реализации программы импортозамещения РНПК внедряет наукоемкие продукты разработки «Роснефти» и других российских предприятий, что позволяет получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива с высокими экологическими и эксплуатационными характеристиками. Практически все — 14 из 15 технологических установок РНПК уже работают на российских катализаторах.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.