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Рязанка пожаловалась на очереди в детской поликлинике
По ее словам, с 6.30 люди стоят в очереди, чтобы взять детский талон на прием к врачу на следующий день.

Рязанка пожаловалась на очереди в детской поликлинике. Об этом во вторник, 30 августа, она написала в Telegram-канале RZN_life.

По ее словам, люди стоят в очереди с 6.30, чтобы взять талоны на прием к врачу на следующий день.

«У входа толпа уже до 7;00 утра, а по факту сегодня выдали 2-3 талона, а остальных прогнали. То есть шансы ребенку попасть к врачу стоматологу в гос поликлинике понятен. На гос услугах так же нереально выловить, их будто не выкладывают», — написала рязанка.