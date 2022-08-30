Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2023 году

Соответствующий график утвердило российское правительство.

Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2023 году. Соответствующий график утвердило российское правительство. Его подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в сообщении.

Также известно, что нерабочие дни будут еще с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.