Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
29°
Срд, 31
25°
Чтв, 01
16°
ЦБ USD 60.36 0.27 30/08
ЦБ EUR 59.96 0.08 30/08
Нал. USD 63.55 / 62.13 30/08 11:01
Нал. EUR 63.51 / 62.06 30/08 11:01
Новости
Публикации
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
1 час назад
160
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 720
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 086
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
8 927
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2023 году
Соответствующий график утвердило российское правительство.

Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2023 году. Соответствующий график утвердило российское правительство. Его подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в сообщении.

Также известно, что нерабочие дни будут еще с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.