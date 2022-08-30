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Роспотребнадзор впервые за несколько дней не выявил превышения ПДК вредных веществ в Рязанской области
Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило об итогах проверки воздуха в населенных пунктах в зоне лесных пожаров в Рязанской области. Впервые за несколько дней проверка не показала превышения ПДК веществ.

Отборы загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения — азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц МР10 и МР2,5 — провели в Туме, Клепиковском районе, при въезде в Касимов.

Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.