Роспотребнадзор впервые за несколько дней не выявил превышения ПДК вредных веществ в Рязанской области

Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило об итогах проверки воздуха в населенных пунктах в зоне лесных пожаров в Рязанской области. Впервые за несколько дней проверка не показала превышения ПДК веществ.

Отборы загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения — азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперсных взвешенных частиц МР10 и МР2,5 — провели в Туме, Клепиковском районе, при въезде в Касимов.

Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.