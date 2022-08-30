Пропавшие в Сасовском районе подростки дружили

Всех, кому известно о пропавших, попросили сообщать по номеру телефона 8 (49133) 5-15-02.

Пропавшие в Сасовском районе подростки дружили и пропали вместе. Об этом сообщили знакомые детей.

16-летний Данил Моисеев пропал в Сасовском районе, о нем ничего неизвестно с 16 августа.

Приметы: на вид 16 лет, худощавое телосложение, темно-русые волосы средней длины. Был одет в черную олимпийку с белыми полосками, коричневую футболку с рисунками, черные штаны, черные кроссовки в сеточку с черной подошвой, темно-синюю кепку с логотипом «БМВ».

Также пропала 14-летняя Вероника Михеева.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение, рыжие волосы ниже плеч.

Была одета в серое платье до колен, светло-серые кроссовки.

Всех, кому известно о пропавших, попросили сообщать по номеру телефона 8 (49133) 5-15-02.