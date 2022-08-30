Прио-Внешторгбанк опубликовал по «Красотам России» подсказку № 6

Если вы любите путешествовать и Подмосковье для вас — ближний свет, то вполне можно рискнуть и отправиться туда на поиски памятных монет и, конечно, серебряного слитка.

Как сообщили организаторы проекта, пока из 11 спрятанных в Подмосковье сертификатов найден только один, и он на памятные монеты Рязанской и Московской областей. С одной стороны, повышаются шансы найти сертификат на серебряный слиток весом 634 грамма. С другой — можно сделать вывод, что жители Подмосковья не так хорошо знают родные края, как рязанцы, потому что в прошлом году на первой неделе жители Рязанской области нашли все сертификаты, по которым были опубликованы подсказки на тот момент. Жители Подмосковья спустя неделю смогли добраться только до того тайника, что был устроен в Егорьевском музее.

Итак, если вы любите путешествовать и Подмосковье для вас — ближний свет, то вполне можно рискнуть и отправиться туда на поиски памятных монет и, конечно, серебряного слитка. Тем более там красиво и можно интересно провести время. К тому же местные жители (судя по первой неделе поисков) не особо используют свое территориальное преимущество.

На страницах организатора в соцсетях « ВКонтакте » и « Одноклассниках » и в новостной ленте на сайте банка priovtb.com появилась шестая подсказка и координаты к подсказке № 4. Дополнительную информацию смотрите в указанных источниках. Мы публикуем фотоподсказку по шестому тайнику.

Ищите место, которое снято на фото. Если не ошибетесь, то на противоположном берегу увидите ласточкины гнезда, а мост в Протекино окажется за вами. Напоминаем, что команда сплавлялась по течению от деревни Великое Поле в сторону Протекинского родника.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212.