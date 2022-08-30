Появились подробности ДТП на выезде из Рязани
Появились подробности аварии на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась во вторник, 30 августа, примерно в 14.25 напротив строения № 31 по улице Солотчинское шоссе. Предварительно, 36-летний рязанец на Ford Escort врезался в стоящий грузовик с полуприцепом, которым управлял 33-летний мужчина.
Водителя легковушки госпитализировали в больницу. Он жив.
По данному факту проводится проверка.
Ранее появилось видео с места происшествия.