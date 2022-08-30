Появились фото с места ДТП в Пронском районе, где пострадала пенсионерка

Очевидец рассказал, что микрофургон пошел на двойной обгон и зацепил обочину.

Появились фото с места ДТП в Пронском районе, где пострадала пенсионерка. Кадры опубликовал сайт ИД « Пресса ».

Авария произошла во вторник, 30 августа, в 11:00 между селами Елшино и Альютово. 72-летний рязанец на Opel Vivaro превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Очевидец рассказал, что микрофургон пошел на двойной обгон и зацепил обочину.

«Каким-то чудом микрофургон устоял на колесах и не перевернулся. Моя машина не пострадала, ведь касания не было. Конечно, я развернул свой автомобиль и бросился на помощь», — рассказал 38-летний водитель легковушки, которая ехала рядом с Opel.

В аварии пострадала 62-летняя пассажирка фургона. Ее на своем автомобиле отвезла в больницу дочь, которая приехала на место ДТП.