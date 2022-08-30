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Под Ярославлем в ДТП с бензовозом погибла бригада медиков

Под Ярославлем в ДТП с бензовозом погибла бригада медиков. Об этом пишет портал «Ярославль онлайн».

Авария произошла во вторник, 30 августа, на 14 километре трассы «Золотое кольцо». Около деревни Воробьино Ярославского района столкнулись бензовоз, машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Очевидцы сообщили, что бензовоз взорвался, и вместе с машинами загорелись два частных дома.

На месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, погибло три человека.

«В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла… Выражаю глубокие соболезнования родным», — прокомментировал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.