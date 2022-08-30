Под Ярославлем в ДТП с бензовозом погибла бригада медиков. Об этом
Авария произошла во вторник, 30 августа, на 14 километре трассы «Золотое кольцо». Около деревни Воробьино Ярославского района столкнулись бензовоз, машина скорой помощи и легковой автомобиль.
Очевидцы сообщили, что бензовоз взорвался, и вместе с машинами загорелись два частных дома.
На месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, погибло три человека.
«В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла… Выражаю глубокие соболезнования родным», — прокомментировал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.