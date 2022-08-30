Площадь лесных пожаров под Рязанью выросла почти на 10%
Об этом сообщили в экстренных службах.
Площадь лесных пожаров под Рязанью выросла почти на 10%. Об этом во вторник, 30 августа,
Известно, что площадь пожаров теперь составляет 22,12 тысячи гектаров.
«По состоянию на 06:30 вторника, площадь новых очагов горения в Рязанской области увеличилась почти на две тысячи гектаров, составив 22,12 тысячи гектаров с начала пожаров в регионе», — сказал собеседник агентства.
Напомним, в понедельник площадь лесных пожаров составляла 20,12 тысячи гектаров.