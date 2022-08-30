Убийцу пенсионера в Турлатове заключили под стражу

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Убийцу пенсионера в Турлатове заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В субботу, 27 августа безработный 33-летний рязанец напал на своего бывшего тестя. В ходе бытового конфликта он несколько раз ударил мужчину по голове и телу деревянным табуретом, а затем — ножом в лицо и шею. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Рязанца задержали два соседа: мужчины связали злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Во вторник, 30 августа, мужчину заключили под стражу.