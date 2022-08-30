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На Алтае пьяный мужчина без прав устроил ДТП, в котором погибла его дочь

В Алтайском крае пьяный мужчина устроил ДТП, котором погиб его ребенок. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

32-летний житель Петропавловского района вечером 29 августа 2022 года на «ВАЗ-1111» ехал по дороге, не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. В аварии пострадал его 11-летний сын, полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой.

Выяснилось, что мужчина был пьян, ранее его привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав.

Подозреваемого задержали, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.