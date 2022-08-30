Малков опубликовал видео из деревни Култуки под Рязанью
В ролике он сообщил, что в деревню стянули значительные силы, всю ночь шло строительство минерализованных полос.
Врио губернатора Павел Малков опубликовал на своих страницах в соцсетях видео из деревни Култуки Клепиковского района.
В ролике он сообщил, что в деревню стянули значительные силы, всю ночь шло строительство минерализованных полос.
«Пообщался с местными жителями. Конструктивное отношение и полное понимание ситуации», — отметил Малков.
Ранее врио губернатора заявил, что возможна эвакуация жителей деревни.