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Компания «Мармакс» строит коттеджный поселок в 12 минутах от Рязани
Коттеджный поселок расположен в сосновом лесу. При создании внутренней инфраструктуры девелопер сделал большую парковую зону, на которой разместил детские и спортивные площадки. В поселке проведены подземные линии коммуникаций, проложены асфальтированные дороги и освещены общественные зоны.

В Алеканово девелопер «Мармакс» строит коттеджный поселок «Вилланд».

Коттеджный поселок расположен в сосновом лесу. При создании внутренней инфраструктуры девелопер сделал большую парковую зону, на которой разместил детские и спортивные площадки. В поселке проведены подземные линии коммуникаций, проложены асфальтированные дороги и освещены общественные зоны.

Приобрести земельные участки можно разной площади от 8 до 20 соток. На территории коттеджного поселка есть готовые дома с внутренней отделкой и без. В коттеджном поселке «Вилланд» есть готовый дом с отделкой. Будущие жители могут приехать, посмотреть и заселится в него уже завтра.

Представители компании отметили, что поселок предполагает единую концепцию заборов. Приватность жителей сохраняется за счет соснового леса на каждом участке.

На территории коттеджного поселка работает офис продаж. Приезжайте посмотреть проекты домов и вдохнуть аромат спокойной жизни вместе с Мармакс.