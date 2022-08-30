Exeed: Будущее начинается уже сегодня

Компания Chery, открыв дорогу своему суббренду EXEED, очень хорошо усвоила этот лейтмотив и исполняет его без ошибок. Потому, бывший еще совсем недавно концептуальной моделью EXEED TXL 2.0 Sport Edition, уже сегодня представлен в Дилерских Центрах. То есть, начав освоение рынка буквально пару лет назад, создатели EXEED уже демонстрируют яркое дополнение к основному модельному ряду. Вот так будущее начинается сегодня.

Основной лейтмотив современного времени — движение. Движение во всем. Любой застой очень быстро становится началом стагнации. И это правило работает во всех сферах. Стремительно меняющиеся ориентиры и запросы диктуют изменения в области предложений. И чтобы не выпасть из рядов фаворитов, реагировать на эти изменения нужно быстро.

Компания Chery, открыв дорогу своему суббренду EXEED, очень хорошо усвоила этот лейтмотив и исполняет его без ошибок. Потому, бывший еще совсем недавно концептуальной моделью EXEED TXL 2.0 Sport Edition, уже сегодня представлен в Дилерских Центрах. То есть, начав освоение рынка буквально пару лет назад, создатели EXEED уже демонстрируют яркое дополнение к основному модельному ряду. Вот так будущее начинается сегодня.

Вообще, нужно отдать должное инженерам компании Chery, воплотившим в жизнь такой впечатляющий проект. Ведь EXEED — это действительно уникальные, люксовые автомобили, в основе которых очень самобытная философия стремления к превосходству.

На сегодняшний день модельный ряд EXEED представлен флагманским 7-местным внедорожником VX, среднеразмерным кроссовером TXL и городским переднеприводным LX.

В основе габаритного VX и более компактного TXL использована универсальная платформа М3Х. В ее проектировании принимали участие специалисты из австрийской инжиниринговой компании Benteler (к слову, в производство модулей передней и задней подвесок для совместного предприятия BMW Brilliance помогали они же). А вот для EXEED LX взяли знакомую по моделям Chery платформу Т1Х.

Силовые агрегаты на EXEED представлены современными мощными турбированными моторами, разработанными в тандеме с австрийскими инженерами из AVL. Для VX — это 2-литровый 249-сильный двигатель, а для TXL — турбомотор объемом 1,6 л и мощностью 186 л.с. Агрегатируются эти установки именитыми 7-ступенчатыми «роботами» Getrag. Под капотом LX — 1.5T двигатель мощностью в 147 л.с., который работает в паре с вариатором CVT25, отмеченным в 2021 году Академией автомобильной оценки Lopal Cup и вошедшим в топ-10 лучших трансмиссий наряду с коробками Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

И вот теперь модельный ряд EXEED пополнился спортивной версией TXL — TXL 2.0 Sport Edition.

Совершенно очевидно из названия, что в компании учли высокий интерес к базовой модели и решили добавить перчинки в виде модификации двигателя F4J16 с увеличенным до 2 литров рабочим объемом. Теперь агрегат имеет электронное управление турбокомпрессором, прямой впрыск топлива iHEC и систему изменения фаз газораспределения DVVT. Это дало 0,8 секунд форы в сравнении с 1,6-литровой версией до «сотни» (с места до 100 км/ч TXL 2.0 Sport Edition разгоняется за 9 секунд). Подросла и максимальная шкала по скорости: со 185 до 200 км/ч.

Особенные спортивные ноты зазвучали и во внешнем оформлении. Появились ярко красные суппорты, и расширилась гамма цветов — теперь в коллекции есть «Галактический серый» и «Эклипс». Ну, а настоящей экзотикой стала автоматическая подножка с ярко-голубой подсветкой, выдвигающаяся при открытии двери.

Однако абсолютным лидером по числу новшеств можно считать внутрисалонное пространство. Теперь здесь, кажется, учтено все и даже больше. Есть двухступенчатые обогревы спинок сидений водителя и пассажиров, тонировка на боковых и задних стеклах, дополнительная шумоизоляция лобового и передних боковых стекол; есть две зарядки Type C для пассажиров на переднем и заднем рядах, есть автоматическая настройка зеркал при движении задним ходом и встроенный видеорегистратор. Переключение передач теперь идет через джойстик, а под полом багажника лежит полноразмерная запаска.

Сейчас стартовая цена TXL 2.0 Sport Edition от 4 649 900 рублей.

Более подробно познакомиться со всем моделями EXEED, включая спортивную новинку, можно в новом открывшимся EXEED Центре АГАТ на Солнечной. С 8.00 до 20.00 наши двери открыты для вашего знакомства с автомобилями. Приходите, записывайтесь на тест-драйв и смело оформляйте покупку. Все последующее сопровождение, обслуживание и весь остальной спектр необходимых услуг мы берем на себя, как единственный официальный дилер EXEED в Рязани.

г. Рязань, ул. Солнечная, 5.

Все подробности по телефону: +7 (4912) 771-771.