Адвокат: следователи не сообщали, что подозревают Логунова
Ранее появилась информация, что Логунова задержали во вторник, 30 августа.
Адвокат Александра Логунова Иван Беззубцев заявил, что правоохранительные органы не сообщали, что подозревают его подзащитного. Об этом он рассказал РЗН.инфо.
Адвокат также сообщил, что местонахождение супруга Елены Логуновой неизвестно.
Ранее появилась информация, что Александра Логунова задержали во вторник, 30 августа. Беззубцев позже сообщил, что супруга пропавшей рязанки похитили.