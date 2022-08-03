В Захаровском районе полицейские обнаружили нарколабораторию

В частном доме правоохранители нашли более семи килограммов амфетамина.

В Захаровском районе полицейские обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщило региональное управление МВД .

По версии оперативников, 23-летний житель Люберецкого района Подмосковья решил создать лабораторию по изготовлению амфетамина. Для конспирации он в качестве локации выбрал дом знакомого в селе Большое Коровино Захаровского района. Туда он завез оборудование и химические реактивы.

Оперативники УНК УМВД при поддержке отряда спецназначения «Гром» провели операцию по задержанию мужчины.

Во время обыска полицейские нашли лабораторную стеклянную посуду, 3,365 килограмма готового амфетамина и емкости с жидкостью, содержащей психотропное вещество. Экспертиза установила, что в сухом остатке масса амфетамина составила 4,337 килограмма. Суммарно полицейские изъяли 7,702 килограмма наркотика.

По предварительной версии, мужчина планировал вывезти товар в Подмосковье и продать оптовыми партиями бесконтактным способом через нелегальную интернет-платформу.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Его заключили под стражу.