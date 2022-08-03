В Сараевском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста без прав

Инцидент произошел в селе Борец в понедельник, 1 августа.

В Сараевском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел на улице Комбрига Волосатова в селе Борец в понедельник, 1 августа, примерно в 13:10.

Сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста для проверки документов. Их у мужчины не оказалось. При этом правоохранители обнаружили, что водитель был пьян.

При проверке алкотестер показал 0,624 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

За вождение в нетрезвом виде и без прав по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ мужчине грозит административный арест до 15 суток.