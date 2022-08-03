В рязанской Песочне во время капремонта закрасили мозаику

Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Рязанцы рассказали о закрашенной мозаике на доме на улице Тимакова. Об этом пользователи сообщили в группе « Рязань » в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме № 18 по улице Тимакова. На мозаике были изображены трое людей, держащие в руках солнце.

«От администрации города на вопрос о восстановлении объекта наследия получена очередная нелепая отписка! Похоже, что там даже не в курсе существования мозаики», — написали пользователи.

Инцидент прокомментировали в фонде капитального ремонта. Там горожанам сообщили, что при начале проведения капремонта «в проектно-сметной документации отсутствовало решение по сохранению мозаики». Также вопрос не был решен во время и по окончанию работ. «По факту приемки результатов оказания услуг по капитальному ремонту фасада было комиссионное обследование с подписанием соответствующей документации», — заметили в ведомстве.