В Рязанской области намерены бесплатно выдавать участки сельским врачам и учителям

Участок могут выделить под личное пользование или для ведения подсобного хозяйства.

В Рязанской области одобрили законопроект, который предусматривает выделение участков в безвозмездное пользование сельским врачам и учителям. Решение приняли во вторник, 2 августа, на заседании регионального правительства.

Участок могут выделить под личное пользование или для ведения подсобного хозяйства. По словам врио главы региона Павла Малкова, этот законопроект является лишь частью плана, чтобы привлечь молодых специалистов в районы.

«Конечно, это не единственная мера, которая должна быть. Мы предлагаем такой комплексный набор: участок, возможность на нем построить дом, получить для этого льготную ипотеку. И в дальнейшем получить определенные средства поддержки. При этом мы должны дать возможность молодым специалистам участвовать в образовательных программах, повышать квалификацию. Если человек чувствует себя частью системы, если он видит, что его потребности решаются, то почему не заниматься своим любимым делом», — сказал Павел Малков.