В России продлили ограничение полетов на юг страны до 11 августа
Напомним, ограничение ввели 24 февраля.
В России продлили ограничение полетов. Об этом в среду, 3 августа,
Полеты временно ограничены в 11 аэропортов юга и центральной части России до 11 августа. По прежнему летать нельзя в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа», — говорится в сообщении.
Напомним, ограничение ввели 24 февраля.