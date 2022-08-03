В России откроют аналог советских магазинов «Березка»

«Березка» — сеть советских магазинов, где пищевые продукты и другие товары можно было приобрести иностранцам за иностранную валюту, а советским загранработникам — за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

В России откроют аналог советских магазинов «Березка». Информация об этом в среду, 3 августа, появилась на официальной интернет-портале правовой информации.

Магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей откроют в Москве и Санкт-Петербурге. Новые точки начнут работу в конце августа. Их откроют вне пунктов пропуска товаров через государственную границу страны.

В продаже будут представлены алкоголь, табак, парфюмерия, косметика, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. У посетителей будут проверять на входе документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию.

Справка:

«Березка» — сеть советских магазинов, где пищевые продукты и другие товары можно было приобрести иностранцам за иностранную валюту, а советским загранработникам — за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Такие точки были открыты в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, крупных областных центрах и некоторых портовых и курортных городах — Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте, Новороссийске, Измаиле, Выборге и Находке.