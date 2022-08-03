В работе центра закупок Рязанской области выявили нарушения антимонопольного законодательства

Учреждение пыталось обжаловать решение регионального УФАС, однако арбитражные суды двух инстанций ему отказали.

В работе центра закупок Рязанской области выявили нарушения антимонопольного законодательства. Об этом региональное управление ФАС сообщило на своем сайте.

В ведомство пожаловались на ООО «АДМ-Центр». Речь шла о недобросовестных действиях в закупочных процедурах на выполнение противопожарных работ в Рязанской, Владимирской, Тульской и Московских областях, подлежащих лицензированию.

В службе узнали, что для участия в аукционе на право на поставку и монтаж противопожарных дверей для рязанской межрайонной больницы ООО «АДМ-Центр» использовало лицензию другого юридического лица со схожим наименованием (ООО «АДМ Центр»). Собственного разрешения на работы у компании не было. При этом центр закупок допустил заявку общества до конкурса и признал ее победителем.

В УФАС сообщили, что учреждение нарушило закон о защите конкуренции. Центр обжаловал решения, однако арбитражные суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований.