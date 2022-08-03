Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
27°
Чтв, 04
28°
Птн, 05
28°
ЦБ USD 60.24 0.08 04/08
ЦБ EUR 61.12 -0.15 04/08
Нал. USD 63.55 / 62.25 03/08 16:26
Нал. EUR 66.55 / 63.12 03/08 16:20
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
4 599
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
5 606
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
10 837
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 009
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Пронском селе чуть не сгорело фермерское поле из-за вспыхнувшего «КамАЗа»
Выгорело около 20 гектаров пшеницы.

В Пронском селе чуть не сгорело фермерское поле из-за вспыхнувшего «КамАЗа». Подробности происшествия в среду, 3 августа, привело ИД «Пресса».

Инцидент случился во вторник, 2 августа, недалеко от села Семенск. Около восьми вечера прямо на поле вспыхнул «КамАЗ», который перевозил зерно. Огонь перекинулся на фермерское поле с пшеницей.

Тушить огонь кинулись соседи из сельхозпредприятия «Октябрьское» и пожарные.

«Поблизости работали наши хлеборобы, которых я попросил объехать округу и выяснить, что горит. Погода стоит жаркая, а кругом сухая пшеница. Оказалось, что в трех километрах от нас горит фермерское поле. Чтобы отсечь огонь, тракторист Виктор Бай на John Deere начал его опашку. Ну, а я взялся за огнетушитель и хлопушку, в уборочную страду всегда вожу их в багажнике», — рассказал агроном сельхозпредприятия «Октябрьское» Виталий Кочуйков.

Огонь потушили за два часа. В итоге выгорело около 20 гектаров пшеницы. Остальное удалось спасти.