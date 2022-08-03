В Пронском селе чуть не сгорело фермерское поле из-за вспыхнувшего «КамАЗа»

Выгорело около 20 гектаров пшеницы.

В Пронском селе чуть не сгорело фермерское поле из-за вспыхнувшего «КамАЗа». Подробности происшествия в среду, 3 августа, привело ИД «Пресса».

Инцидент случился во вторник, 2 августа, недалеко от села Семенск. Около восьми вечера прямо на поле вспыхнул «КамАЗ», который перевозил зерно. Огонь перекинулся на фермерское поле с пшеницей.

Тушить огонь кинулись соседи из сельхозпредприятия «Октябрьское» и пожарные.

«Поблизости работали наши хлеборобы, которых я попросил объехать округу и выяснить, что горит. Погода стоит жаркая, а кругом сухая пшеница. Оказалось, что в трех километрах от нас горит фермерское поле. Чтобы отсечь огонь, тракторист Виктор Бай на John Deere начал его опашку. Ну, а я взялся за огнетушитель и хлопушку, в уборочную страду всегда вожу их в багажнике», — рассказал агроном сельхозпредприятия «Октябрьское» Виталий Кочуйков.

Огонь потушили за два часа. В итоге выгорело около 20 гектаров пшеницы. Остальное удалось спасти.