В Подмосковье загорелся склад Ozon
Возгорание случилось в среду, 3 августа.
В Подмосковье загорелся склад Ozon. Об этом сообщили в Telegram-канал «
Происшествие случилось в среду, 3 августа.
Отмечается, что частично обрушилась крыша. Из здания эвакуировали свыше 1000 человек. Информации о пострадавших нет. Позже стало известно об одном погибшем. По данным Telegram-канала 112, площадь пожара — 20 тысяч квадратных метров.
Судя по кадрам из соцсетей, дым виден из разных точек в соседних районах Подмосковья.
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Видео: Telegram-канал SHOT