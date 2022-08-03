В Подмосковье загорелся склад Ozon

Возгорание случилось в среду, 3 августа.

В Подмосковье загорелся склад Ozon. Об этом сообщили в Telegram-канал « Московские новости ».

Происшествие случилось в среду, 3 августа.

Отмечается, что частично обрушилась крыша. Из здания эвакуировали свыше 1000 человек. Информации о пострадавших нет. Позже стало известно об одном погибшем. По данным Telegram-канала 112, площадь пожара — 20 тысяч квадратных метров.

Судя по кадрам из соцсетей, дым виден из разных точек в соседних районах Подмосковья.

Фото: Telegram-канал «Московские новости»

Видео: Telegram-канал SHOT