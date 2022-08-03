В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Заявление сделал президент республики Арцах Араик Арутюнян.

Глава Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-службу минобороны сообщило ИА Regnum .

Указ подписан в среду, 3 августа. Речь идет о мобилизации мужчин старше 18 лет.

В понедельник, 1 августа, во время обстрела с азербайджанской стороны был ранен солдат. 3 августа в Баку заявили о гибели азербайджанского солдата. В Арцахе сообщили о двух атаках вооруженными силами Азербайджана с применением беспилотных аппаратов и минометов. Отмечается, что один карабахский военный погиб. Есть раненые.