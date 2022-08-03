В Москве в помещении KFC упал лифт с людьми
Трагедия произошла в здании на Дмитровском шоссе.
В Москве в помещении KFC упал лифт с людьми. Об этом сообщил
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе.
В кабине находились три человека. По версии издания, они — сотрудники заведения общепита. У одного из пострадавших выявили открытый перелом голеностопа и закрытый перелом голени. У другого подозревают перелом позвоночника. Состояние третьего пострадавшего неизвестно.
Судя по видео, на месте работают экстренные службы.