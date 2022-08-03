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В Москве в помещении KFC упал лифт с людьми
Трагедия произошла в здании на Дмитровском шоссе.

В Москве в помещении KFC упал лифт с людьми. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе.

В кабине находились три человека. По версии издания, они — сотрудники заведения общепита. У одного из пострадавших выявили открытый перелом голеностопа и закрытый перелом голени. У другого подозревают перелом позвоночника. Состояние третьего пострадавшего неизвестно.

Судя по видео, на месте работают экстренные службы.