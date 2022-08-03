В Красноярском крае в ДТП с мотоблоком погибли женщина и ребенок

Следователи пояснили, что на мотоблоке ехала семья из пяти человек, которая праздновала день рождения знакомых в одной из деревень и поздно вечером решила вернуться домой. От деревни, где было празднование, до дома пострадавших 23 километра.

В Красноярском крае в ДТП с мотоблоком погибли женщина и ребенок. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия случилась накануне во вторник, 2 августа, на 122-м километре автодороги «Красноярск-Енисейск» в Большемуртинском районе. Там 57-летний водитель на Nissan врезался в мотоблок с самодельным прицепом. Погибли пассажиры мотоблока — десятилетний ребенок и 42-летняя женщина. Также пострадали еще три человека — 12-летняя девочка, 14-летний юноша и 47-летний мужчина.

Пострадавших госпитализировали.

Следователи пояснили, что на мотоблоке ехала семья из пяти человек, которая праздновала день рождения знакомых в одной из деревень и поздно вечером решила вернуться домой. От деревни, где было празднование, до дома пострадавших 23 километра.