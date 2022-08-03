В Красноярском крае при столкновении двух автомобилей на трассе Р-257 погиб человек

Авария произошла вечером в среду, 3 августа.

В Красноярском крае при столкновении двух автомобилей погиб человек. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого главка ГИБДД .

Авария произошла вечером в среду, 3 августа. на 26 километре трассы Р-257 «Енисей». По предварительной информации, женщина за рулем Kia выехала на «встречку» и врезалась в Honda.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Kia от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Kia доставлены в больницу», — указано в сообщении ведомства.

Обстоятельства трагедии выясняются.