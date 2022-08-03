В Клепиковском районе скончался участник Великой Отечественной войны Виктор Смирнов

Ему было 96 лет.

В Клепиковском районе скончался участник Великой Отечественной войны Виктор Смирнов. Об этом в среду, 3 августа, сообщило ИД «Пресса».

Виктор Смирнов умер 2 августа. Ему было 96 лет.

Он попал на войну в январе 1943 года и служил в рядах Красной Армии. В июле 1943 года был зачислен в постоянный состав на должность младшего командира стрелкового отделения. Принимал участие в Восточно-Померанской операции. Победу встретил в городе Кезлин. Награжден орденами и медалями.

После войны окончил Рязанское педучилище и работал заведующим сельским клубом в Клепиковском районе. Также он был председателем сельского совета, учителем начальных классов, преподавателем русского языка и литературы, директором сельской школы, заведующим Клепиковского роно. В 1974 году стал первым директором вновь созданного СПТУ-12, где проработал до 1988 года.

На пенсии Виктор Смирнов проводил в родной школе уроки мужества, вел беседы на военно-патриотические темы, принимал активное участие в создании Клепиковской районной ветеранской организации и стал членом президиума районного совета ветеранов войны и труда, председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Также его публиковали в газете «Новая Мещера» накануне Дня Победы.