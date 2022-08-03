В Китае не исключили военных мер в отношении Тайваня

Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг возложил на Вашингтон ответственность за визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

В Китае не исключили военных мер в отношении Тайваня. Об этом в среду, 3 августа, сообщил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, передали РИА Новости.

По его словам, Китай постарается сделать все возможное, чтобы воссоединиться с Тайванем мирным путем. Но, в случае, если сепаратистские настроения станут угнетающими, страна прибегнет к военным мерам.

«Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал Фу Цонг.

Глава департамента подчеркнул, что речи о применении ядерного оружия нет. Однако возложил на Вашингтон ответственность за визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Это очень плохой инцидент. Тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, потому что включает в себя суверенитет страны и территориальную целостность. Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, — это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая», — подчеркнул он.

Напомним, в акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.