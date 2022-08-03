В Астраханской области в ДТП с «ГАЗелью» погиб десятилетний ребенок

Авария случилась на трассе «Каспий».

В Астраханской области произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 3 августа, сообщил портал «Русские дороги».

Авария случилась накануне во вторник, 2 августа, примерно в 7.45 утра на 1256 километре трассы «Каспий» в Енотаевском районе. Там 38-летний водитель на автомобиле Toyota Camry не справился с управлением и врезался во встречную «ГАЗель». Погибли мужчина-пассажир иномарки и десятилетний ребенок. Еще одна пассажирка «Тойоты» с семилетним ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам водитель иномарки серьезно не пострадал, но позже признался, что перед трагедией почувствовал себя плохо за рулем.

Водитель «ГАЗели» отделался легкими травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.