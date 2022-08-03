Умер бывший футболист московского «Спартака» Андрей Рубин

Ему было 43 года.

Умер бывший футболист московского «Спартака» Андрей Рубин. Об этом сообщила на своем сайте латвийская федерация футбола в среду, 3 августа.

Андрей Рубин выступал за «красно-белых» с 2005 по 2008 годы. С 2003 по 2004 годы он играл за ярославский «Шинник». Также на счету полузащитника выступления за рижский «Сконто», британский «Кристал Пэлас», азербайджанские клубы «Интер», «Карабах», «Симург». 117 матчей Рубин провел за сборную Латвии.

В 2022 году бывший футболист работал тренером юрмальского «Спартака».

Ему было 43 года.