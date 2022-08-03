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Рязанский Минэконом объяснил, почему Аэрокосмичесую долину разместят в бывшем училище связи
Рязанка Ирина Храмова предложила разметить «долину» в здании бывшего комбайнового завода в Недостоеве.

Рязанский Минэконом объяснил, почему Аэрокосмичесую долину разместят в бывшем училище связи. Комментарий министерства опубликовали в соцсетях.

Рязанка Ирина Храмова уточнила, почему научно-технологический центр расположится в центре городе. Она предложила разметить «долину» в здании бывшего комбайнового завода в Недостоеве.

Министерство пояснило, что список земельных участков уже утвержден постановлением Правительства о создании ИНТЦ.

«Участки, расположенные на территории бывшего училища связи, характеризуются удобным расположением в черте Рязани и хорошей транспортной доступностью относительно железнодорожных вокзалов, городских центров деловой активности, зданий органов государственной власти, а также ведущих региональных университетов, выступающих в качестве партнеров проекта — РГРТУ и РязГМУ», — говорится в сообщении.

Еще одним аргументом в пользу выбранного участка стало открытие в соседнем здании технопарка РИНТЦ и «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив.

Фото «Новая газета»