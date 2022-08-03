Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
28°
Сбт, 06
28°
ЦБ USD 60.24 0.08 04/08
ЦБ EUR 61.12 -0.15 04/08
Нал. USD 63.55 / 62.25 03/08 17:30
Нал. EUR 63.55 / 62.25 03/08 17:30
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
4 850
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
5 851
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
11 100
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 286
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Роман Калинин возглавит избирательный штаб врио главы региона Павла Малкова
Об этом Павел Малков написал в своем Telegram-канале.

Врио главы региона Павел Малков предложил ректору медуниверситета Роману Калинину возглавить его избирательный штаб. Соответствующая информация в среду, 3 августа, появилась в Telegram-канале Малкова.

«Уверен, опыт и ответственное отношение к делу Романа Евгеньевича будут востребованы при формировании предвыборной программы», — написал Малков.

Также врио губернатора рассказал, что получил удостоверение кандидата на должность губернатора Рязанской области.