Роман Калинин возглавит избирательный штаб врио главы региона Павла Малкова

Об этом Павел Малков написал в своем Telegram-канале.

Врио главы региона Павел Малков предложил ректору медуниверситета Роману Калинину возглавить его избирательный штаб. Соответствующая информация в среду, 3 августа, появилась в Telegram-канале Малкова.

«Уверен, опыт и ответственное отношение к делу Романа Евгеньевича будут востребованы при формировании предвыборной программы», — написал Малков.

Также врио губернатора рассказал, что получил удостоверение кандидата на должность губернатора Рязанской области.