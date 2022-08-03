Роман Калинин возглавит избирательный штаб врио главы региона Павла Малкова
Об этом Павел Малков написал в своем Telegram-канале.
Врио главы региона Павел Малков предложил ректору медуниверситета Роману Калинину возглавить его избирательный штаб. Соответствующая информация в среду, 3 августа,
«Уверен, опыт и ответственное отношение к делу Романа Евгеньевича будут востребованы при формировании предвыборной программы», — написал Малков.
Также врио губернатора рассказал, что получил удостоверение кандидата на должность губернатора Рязанской области.