Опубликованы первые финансовые отчеты кандидатов на пост губернатора Рязанской области. Данные разместил областной избирком.
Согласно документу, сумма избирательного фонда Павла Малков составила 63,75 млн рублей. Из них 250 тысяч — это деньги самого Малкова. 23,5 млн в фонд поступило от партии «Единая Россия» и 40 млн — пожертвования юрлица, из которых 15 были возвращены. Отмечается, что из общей суммы израсходовано уже 15,4 млн рублей.
Денис Сидоров указал сумму фонда в 721,16 тысяч рублей. Все средства он получил от партии КПРФ. Из фонда потрачено 290,74 тысяч рублей.
Наталья Рубина указала фонд в 208,5 тысяч рублей. Все деньги — это полностью личные средства кандидата. Из них не успели израсходовать только 80 копеек.
Фонд Дмитрия Репникова составил 212,672 тысяч. Из них 200 тысяч — от партии ЛДПР, а остальные — личные средства кандидата. Указанные деньги уже полностью израсходованы.
Григорий Парсентьев получил на фонд 250 тысяч рублей от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Уже потрачено 221,5 тысяч.
Отметим, что опубликованные суммы — это первые финансовые отчеты, которые в дальнейшем могут увеличиться.