Опубликованы первые финансовые отчеты кандидатов на пост губернатора Рязанской области

Отметим, что опубликованные суммы — это первые финансовые отчеты, которые в дальнейшем могут увеличиться.

Опубликованы первые финансовые отчеты кандидатов на пост губернатора Рязанской области. Данные разместил областной избирком.

Согласно документу, сумма избирательного фонда Павла Малков составила 63,75 млн рублей. Из них 250 тысяч — это деньги самого Малкова. 23,5 млн в фонд поступило от партии «Единая Россия» и 40 млн — пожертвования юрлица, из которых 15 были возвращены. Отмечается, что из общей суммы израсходовано уже 15,4 млн рублей.

Денис Сидоров указал сумму фонда в 721,16 тысяч рублей. Все средства он получил от партии КПРФ. Из фонда потрачено 290,74 тысяч рублей.

Наталья Рубина указала фонд в 208,5 тысяч рублей. Все деньги — это полностью личные средства кандидата. Из них не успели израсходовать только 80 копеек.

Фонд Дмитрия Репникова составил 212,672 тысяч. Из них 200 тысяч — от партии ЛДПР, а остальные — личные средства кандидата. Указанные деньги уже полностью израсходованы.

Григорий Парсентьев получил на фонд 250 тысяч рублей от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Уже потрачено 221,5 тысяч.

Отметим, что опубликованные суммы — это первые финансовые отчеты, которые в дальнейшем могут увеличиться.