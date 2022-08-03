На трех рязанских улицах 4 августа отключат холодную воду

В частности, без воды останется Первомайский проспект.

На трех рязанских улицах в четверг, 4 августа, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:00 до 14:00 без ресурса останутся дома №№ 17, 19, 20 по улице Мещерской (в поселке Солотча).

С 9:00 до 17:30 воды не будет по адресам:

2-й Школьный переулок, дом № 1;

Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 60, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 64, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (школа № 39).

Техническую воду будут подвозить с 10:00 до 17:30 к дому 62 корпус 1 по Первомайскому проспекту.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.