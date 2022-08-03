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МИД России высказался о возможности применения ядерного оружия на Украине
Дипломат Александр Трофимов дал разъяснение на Обзорной конференции ДНЯО.

Россиянам рассказали, применят ли власти ядерное оружие на Украине. Разъяснение в среду, 3 августа, дал представитель российской делегации Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО, передали РИА Новости.

По его словам, применение ядерного оружия по отношению к Украине считается лишь выдумкой и спекуляцией.

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально — с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал Трофимов.

Представитель МИД напомнил, что российская доктрина запрещает использовать ядерное оружия в целях устрашения. Прибегнуть к применению оружия Москва может лишь в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу ставится существование страны.

Трофимов пояснил, что ни один из этих сценариев не применим в случае с Украиной.