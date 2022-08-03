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Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка
Трагедия случилась во вторник, 2 августа.

Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 августа.

По сообщению прокуратуры, между 28-летним мужчиной и 36-летней женщиной случилась бытовая ссора. Обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом в присутствии ребенка.

После преступления калужанин скрылся. От полученных ранений женщина умерла.

На мужчину завели уголовное дело. В прокуратуре отметили, что калужанин находится в изоляторе временного содержания.