Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка

Трагедия случилась во вторник, 2 августа.

Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры .

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 августа.

По сообщению прокуратуры, между 28-летним мужчиной и 36-летней женщиной случилась бытовая ссора. Обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом в присутствии ребенка.

После преступления калужанин скрылся. От полученных ранений женщина умерла.

На мужчину завели уголовное дело. В прокуратуре отметили, что калужанин находится в изоляторе временного содержания.