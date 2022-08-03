Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка
Трагедия случилась во вторник, 2 августа.
Калужанин зарезал многодетную мать на глазах ребенка. Об этом сообщили на
Инцидент произошел вечером во вторник, 2 августа.
По сообщению прокуратуры, между 28-летним мужчиной и 36-летней женщиной случилась бытовая ссора. Обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом в присутствии ребенка.
После преступления калужанин скрылся. От полученных ранений женщина умерла.
На мужчину завели уголовное дело. В прокуратуре отметили, что калужанин находится в изоляторе временного содержания.