Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В среду вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

МИД Армении заявил, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня. Об этом в среду, 3 августа, сообщили РИА Новости.

Ереван утверждает, что азербайджанские военные проявляют агрессию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. В министерстве добавили, что стороны предпринимают меры по стабилизации обстановки.

«Третьего августа вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть погибшие и раненые», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.