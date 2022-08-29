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Житель Бурятии случайно зарезал себя бензопилой

Житель Бурятии случайно зарезал себя бензопилой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

Трагедия произошла в воскресенье, 28 августа, в селе Никольск Кабанского района. 46-летний хозяин дома вышел во двор, чтобы напилить дров и сделать другие домашние дела.

В какой-то момент он решил завести бензопилу на весу, держа ее одной рукой. Когда пила завелась, он цепным механизмом случайно задел шею. Механизм повредил крупную артерию, мужчина умер на месте.

Проводится доследственная проверка.