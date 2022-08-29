В УМВД рассказали подробности задержания дебошира из ЖК «Меркурий»

Уточняется, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о распитии спиртных напитков.

В полиции рассказали подробности задержания мужчины, который терроризирует жителей дома № 9 по улице Мервинской. Об этом в понедельник, 29 августа, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о распитии спиртных напитков.

«На место выезжал наряд ППС полиции. Данный мужчина доставлялся в отдел полиции и был привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Информация о каких-либо угрозах с его стороны с использованием ножа, в ходе опроса как и очевидцев, так и данного мужчины, не подтвердилась», — рассказали в полиции.

Также в УМВД добавили, что продолжат проверку.

Ранее рязанец рассказал, что в доме № 9 по улице Мервинской сосед-дебошир въехал во двор на большой скорости, а затем ходил с ножом по двору.